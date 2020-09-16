91-річний почесний патріарх Православної церкви України Філарет, у якого майже два тижні тому виявили коронавірус, вже здоровий.
Він отримав негативний тест на Covid-19.
– Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на Covid-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано, – йдеться у повідомленні УПЦ КП.
Філарета виписали з лікарні, почувається він добре і перебуває у своїй резиденції.
Патріарх також планує найближчим часом повернутися до проведення богослужінь.
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Коронавірус у Філарета діагностували 4 вересня під час планового тестування. Почесного патріарха ПЦУ відразу госпіталізували.
Наступного дня лікарі виявили у нього запалення легенів. Проте його стан здоров’я оцінювали як задовільний.
Джерело: УПЦ КП