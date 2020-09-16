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Факти / Україна / Суспільство

Патріарх Філарет одужав після коронавірусу

91-річний почесний патріарх Православної церкви України Філарет, у якого майже два тижні тому виявили коронавірус, вже здоровий.

Він отримав негативний тест на Covid-19.

– Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на Covid-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано, – йдеться у повідомленні УПЦ КП.

Філарета виписали з лікарні, почувається він добре і перебуває у своїй резиденції.

Патріарх також планує найближчим часом повернутися до проведення богослужінь.

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Коронавірус у Філарета діагностували 4 вересня під час планового тестування. Почесного патріарха ПЦУ відразу госпіталізували.

Наступного дня лікарі виявили у нього запалення легенів. Проте його стан здоров’я оцінювали як задовільний.

Джерело: УПЦ КП

Фото: Dreamstime

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