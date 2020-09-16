91-річний почесний патріарх Православної церкви України Філарет, у якого майже два тижні тому виявили коронавірус, вже здоровий.

Він отримав негативний тест на Covid-19.

– Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на Covid-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано, – йдеться у повідомленні УПЦ КП.

Філарета виписали з лікарні, почувається він добре і перебуває у своїй резиденції.

Патріарх також планує найближчим часом повернутися до проведення богослужінь.

Читайте: У Вінниці митрополит ПЦУ заразився коронавірусом

Коронавірус у Філарета діагностували 4 вересня під час планового тестування. Почесного патріарха ПЦУ відразу госпіталізували.

Наступного дня лікарі виявили у нього запалення легенів. Проте його стан здоров’я оцінювали як задовільний.

Джерело: УПЦ КП