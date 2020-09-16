Коррупция в Киеве заметна каждому: Максим Нефьодов рассказал, почему будет баллотироваться в Киевсовет

Бывший глава таможни Максим Нефьодов баллотироваться в Киевский городской совет от партии Голос и будет первым номером в списке.

О мотивах и будущих планы политик впервые рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Я иду не как политик, а как менеджер. Мне хочется верить, что за шесть лет я доказал, что работаю честно и без взяток, и худший пиар, который обо мне можно найти — это то, что я иногда хожу в клубы и занимаюсь с гантелями в спортзале. Я доказал, что можно работать честно и эффективно.

Нефьодов прокомментировал реакцию пользователей соцсетей, которые упрекнули его, что попытки Голоса пройти в Киевсовет завершатся так же, как политическая карьера Святослава Вакарчука.

— Я не думаю, что Святослав Вакарчук баллотировался в Верховную Раду только ради того, чтобы просто провести людей к власти, это очень некорректныое описание. Вакарчук выполнил свою функцию, выступил настоящим ледоколом и проинвестировал свой собственный кредит доверия в избирательную кампанию, за что я ему очень благодарен.

По словам Максима Нефьодова, полный список Голоса будет представлен через неделю, однако некоторые уже объявили об участии в выборах.

— Тарас Козак представляет инвестиционный бизнес, Зоря Ярош представляет консалтинг, Александр Линчевский, Константин Богатов, Вадим Васильчук и многие другие. У нас реально мощная команда. Некоторые люди, я убежден, точно всех удивят.

Работая на таможне, Максим Нефьодов и его команда сэкономили более $5 млрд для всей страны через Prozorro, приватизировали государственного имущества на сумму более $1 млрд, подняли Украину на 16 место в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса и дали начало реформе таможни.

— Я убежден, что все достижения можно получить и на уровне города. Хочу воплотить это в Киеве, ведь окно возможностей в правительстве закрылось.

Максим Нефьодов убежден, что сейчас реформы правительства в Украине не просто приостанавливаются, а “откатываются назад”.

— Я назвал бы это эрозией — возвращается прошлое, возвращаются люди Януковича, даже те, кто был задолго до Януковича. В таких условиях проводить большие, сложные, системные изменения почти невозможно. Сейчас мы видим, что реформа таможни, реформа налоговой, они вдруг стали никому не нужны. Поэтому мы ожидаем новой позиции правительства и Верховной Рады.

Также политик объяснил, почему выбрал именно партию Голос для участия в избирательной гонке. По его словам, это — самая либеральная партия в Украине.

— Я верю в инициативу каждого человека, верю в принципы свободы, верю в низкие налоги и компактную страну. Также важна этическая составляющая: за шесть лет управления таможней я не стал богаче и не нажил себе имений. Поэтому мне важно, чтобы соратники разделяли такие принципы: Голос лучше соответствует моим критериям.

В Киеве Максим Нефьодов планирует сделать эффективными закупки, разобраться с МАФами и сделать транспортную систему более современной. Он считает эти задачи не столько политическими, сколько управленческими.

— Если отбросить подозрения, что киевские депутаты зарабатывают на этом, то это — простая управленческая задача.Навесты порядок с транспортом — это покупать качественные автобусы, строить трамвайные сообщения, превратить мем о метро на Троещину в реальность. То же самое касается МАФов и нелегальных застроек.

В ходе избирательной кампании политик выделил три главные проблемы столицы: Киев не развивается (из-за коррупции), не едет (коллапс транспортной системы) и не дышит (проблемы с экологией).

— Коррупция в Киеве заметна почти каждому. Наша команда — это именно те люди, которые способны решить вопрос коррупции, транспорта и экологии лучше, чем они решались до этого.

Деньги на кампанию партия Голос возьмет из остатков бюджета, выделенного на парламентские выборы 2019 года, средства, которые партия получает в виде госфинансирования.

— Мы не будем соревноваться с конкурентами, завешивающими весь Киев билбордами. Большинство ресурсов мы будем инвестировать в онлайн-кампанию.

Нефедов возглавил список Голоса в Киевсовет

В среду, 16 сентября, бывший глава украинской таможни Максим Нефедов заявил о намерениях баллотироваться в Киевсовет от партии Голос.

В списке он занимает первое место: свой выбор политик объяснил совпадением его ценностей со взглядами партии.

О своем решении Нефедов сообщил на странице в Facebook.