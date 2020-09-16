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Факты / Украина / Политика

Нефьодов возглавит список Голоса в Киевсовет

Экс-руководитель таможни Максим Нефьодов стал №1 в списке на выборы в Киевсовет от партии Голос.

Об этом он написал у себя в Facebook.

— Я вернулся в бизнес, но считаю нужным посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше. Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось — вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление.

Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу, — заявления Нефьодов.

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Принципы партии Голос совпадают с теми, что исповедует Нефьодов.

— За 6 лет я показал, что даже небольшой командой единомышленников можно изменить много — сэкономить десятки миллиардов в реформе публичных закупок и Прозорро, запустить реальную приватизацию и привлечь десятки миллиардов из Прозорро.Продажы.

Подобные изменения можно сделать и в Киеве — от эффективных закупок до распродажи коммунальных предприятий, — заявил он.

Увольнение Нефьодова

Максима Нефьодова уволили из должности председателя Государственной таможенной службы Украины 24 апреля 2020 года. Приняли решение из-за нарушений на таможне, не внедрения всех необходимых реформ и предотвращения контрабанды, заявили в Кабмине.

В конце мая 2020 года экс-глава таможни подал иск в суд с просьбой восстановить его в должности.

Источник: Максим Нефьодов

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