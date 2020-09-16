Корупція у Києві помітна кожному: Максим Нефьодов розповів, чому балотуватиметься до Київради

Колишній очільник митниці Максим Нефьодов балотуватиметься до Київської міської ради від партії Голос і буде першим номером у списку.

Про мотиви та майбутні плани політик вперше розповів у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Я йду не як політик, а як менеджер. Мені хочеться вірити, що за шість років я довів, що працюю чесно та без хабарів, і що найгірший піар, який про мене можна знайти – це те, що я інколи ходжу в клуби та займаюся з гантелями в спортзалі. Я довів, що можна працювати чесно та ефективно.

Нефьодов прокоментував реакцію користувачів соцмереж, які дорікнули йому, що спроби Голосу пройти до Київради завершаться так само, як політична кар’єра Святослава Вакарчука.

– Я не думаю, що Святослав Вакарчук балотувався до Верховної Ради лише заради того, щоб просто провести людей до влади, це дуже некоректний опис. Вакарчук виконав свою функцію, виступив справжнім криголамом та проінвестував свій власний кредит довіри до виборчої кампанії, за що я йому дуже вдячний.

За словами Максима Нефьодова, повний список Голосу буде представлено через тиждень, однак дехто вже оголосив про участь у виборах.

– Тарас Козак представляє інвестиційний бізнес, Зоря Ярош представляє консалтинг, Олександр Лінчевський, Костянтин Богатов, Вадим Васильчук та багато інших. У нас реально потужна команда. Деякі люди, я переконаний, точно всіх здивують.

Працюючи на митниці, Максим Нефьодов та його команда зекономили більше $5 млрд для всієї країни через Prozorro, приватизували державного майна на суму більше $1 млрд, підняли Україну на 16 місце у рейтингу країн за легкістю ведення бізнесу та дали початок реформі митниці.

– Я переконаний, що усі досягнення можна здобути і на рівні міста. Хочу втілити це у Києві, адже вікно можливостей в уряді закрилося.

Максим Нефьодов переконаний, що зараз реформи уряду в Україні не просто призупиняються, а “відкочуються назад”.

– Я назвав би це ерозією – повертається минуле, повертаються люди Януковича, навіть ті, хто були задовго до Януковича. У таких умовах проводити великі, складні, системні зміни майже неможливо. Зараз ми бачимо, що реформа митниці, реформа податкової, вони раптом стали нікому не потрібні. Тому ми чекаємо на нову позицію уряду та Верховної Ради.

Також політик пояснив, чому обрав саме партію Голос для участі у виборчих перегонах. За його словами, це – найліберальніша партія в Україні.

– Я вірю в ініціативу кожної людини, вірю в принципи свободи, вірю в низькі податки та компактну країну. Також важлива етична складова: за шість років управління митницею я не став багатшим та не нажив собі маєтків. Тому мені важливо, щоб соратники розділяли такі принципи: Голос найкраще відповідає моїм критеріям.

У Києві Максим Нефьодов планує зробити ефективними закупівлі, розібратися із МАФами та зробити транспортну систему більш сучасною. Він вважає ці завдання не так політичними, як управлінськими.

– Якщо відкинути підозри, що київські депутати заробляють на цьому, то це – проста управлінська задача.Навести лад з транспортом – це купувати якісні автобуси, будувати трамвайні сполучення, перетворити мем про метро на Троєщину в реальність. Те ж саме стосується МАФів та нелегальних забудов.

У ході виборчої кампанії політик виокремив три головні проблеми столиці: Київ не розвивається (через корупцію), не їде (колапс транспортної системи) та не дихає (проблеми з екологією).

– Корупція у Києві помітна майже кожному. Наша команда – це саме ті люди, які здатні вирішити питання корупції, транспорту та екології краще, ніж вони вирішувалися до цього.

Гроші на кампанію партія Голос візьме із залишків бюджету, виділеного на парламентські вибори 2019 року, кошти, які партія отримує у вигляді держфінансування.

– Ми не будемо змагатися з конкурентами, які завішують весь Київ бігбордами. Більшість ресурсів ми інвестуватимемо в онлайн-кампанію.

Нефьодов очолив список Голосу у Київраду

У середу, 16 вересня, колишній очільник української митниці Максим Нефьодов заявив про наміри балотуватися до Київради від партії Голос.

У списку він займає перше місце: свій вибір політик пояснив збігом його цінностей з поглядами партії.

Про своє рішення Нефьодов повідомив на сторінці у Facebook.