Фракция Голос зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва спецоперации по боевикам ПВК Вагнера.

Об этом написал глава фракции Сергей Рахманин в Facebook.

— Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг вагнеривцив, зарегистрирован, — написал он.

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Главой ВСК будет народный депутат Роман Костенко.

— Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь — разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что слив, — преодолевал Рахманин.

Задержание вагнеровцев в Беларуси

В Беларуси 29 июля спецназовцы задержали 33 наемников так называемой частной военной компании Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

Среди них было много и тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Поэтому в СБУ на следующий день заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных, и уже проводили консультации с Минском.

Однако в середине августа президент Беларуси Александр Лукашенко решил отдать бойцов ЧВК Вагнера России.