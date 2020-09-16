Справа вагнерівців: Голос зареєстрував у ВР постанову про створення ТСК

Фракція Голос зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливого зриву спецоперації щодо бойовиків ПВК Вагнера.

Про це написав голова фракції Сергій Рахманін у Facebook.

– Проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо вагнерівців, зареєстрований, – написав він.

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Головою ТСК буде народний депутат Роман Костенко.

– Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню – різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного. Час покаже, хто що злив, – долав Рахманін.

Затримання вагнерівців у Білорусі

У Білорусі 29 липня спецпризначенці затримали 33 найманців так званої приватної військової компанії Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

Серед них було багато й тих, хто брав участь у війні на Донбасі.

Тому в СБУ наступного дня заявили, що ініціюватимуть екстрадицію затриманих, і вже проводили консультації з Мінськом.

Проте в середині серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив віддати бійці ПВК Вагнера Росії.