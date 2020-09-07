Украина собрала достаточно доказательств об участии вагнеровцев, задержанных в Беларуси, в боевых действиях на Донбассе, поэтому передача их РФ кардинально ситуацию не меняет, заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

То есть их будут заочно привлекать к ответственности.

— Они все имеют подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные, — объяснил он.

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Задержание вагнеровцев в Беларуси

В Беларуси 29 июля спецназовцы задержали 33 наемников так называемой частной военной компании Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

Среди них было много и тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Поэтому в СБУ на следующий день заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных, и уже проводили консультации с Минском.

Однако в середине августа президент Беларуси Александр Лукашенко решил отдать бойцов ЧВК Вагнера России.

32 из 33 задержанных боевиков уже в РФ, еще один остался, потому что он гражданин Беларуси.