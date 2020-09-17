Народный депутат от Слуги народа Александр Юрченко оказался в центре коррупционного скандала. Что известно об этом деле, как реагируют в политсиле и Офисе президента и какими могут быть последствия — читайте в материале.

Кто такой Александр Юрченко

Александру Юрченко 32 года. Он — народный депутат Верховной Рады от партии Слуга народа. Сейчас является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, Институт последипломного образования по специальности правоведение, а также Открытый международный университет развития человека Украина, факультет инженерных технологий.

В седьмом и восьмом созывах Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах у депутатов.

Дело Юрченко

15 сентября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили, что в ходе расследования установили, что народный депутат Украины Александр Юрченко благодаря своим полномочиям организовал коррупционную схему.

В частности, участники преступной группировки получали неправомерную выгоду за использование своих депутатских полномочий.

Тогда детектив под прикрытием в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из членов этой группы и сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.

Позже он познакомился с нардепом, который завуалировано попросил передать ему через посредника $13 тыс., чтобы законопроект внесли на рассмотрение в парламент. В целом же подкуп депутатов и членов профильного комитета оценивался в $200 тыс.

Подозрение помощнику нардепа

15 сентября НАБУ сообщило о подозрении в деле о взяточничестве помощнику Александра Юрченко.

По информации САП, именно он выступал посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 000 552 грн залога.

Реакция Слуги народа на скандал

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия уже заявил, что Александр Юрченко должен сложить полномочия.

Однако, поскольку он является депутатом-мажоритарником, его не могут заставить уйти. Также он отметил, что в случае доказательства вины нардепа нужно строго наказать и как можно быстрее посадить за решетку.

Что говорят в Офисе президента и сам Зеленский

В Офисе президента уже сообщили, что Александр Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. В частности, больше всего в его поведении представителей ОП возмутила дерзость в общении нардепа и его помощника.

Отреагировал на ситуацию и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что любой чиновник, причастный к коррупционным схемам, получит наказание, особенно больно будет за взяточничество.

Какие последствия будет иметь скандал

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович отметил, что следует ожидать репутационных потерь.

— Эта история длится уже не один день и каждый раз она все больше била по Офису президента, непосредственно по самому президенту и по фракции Слуга народа. Сейчас репутационно можно исправить ситуацию, если Юрченко заставят сложить депутатский мандат. Но я боюсь, что история сложится другим путем, как в случае с господином Иванисовым, которого только исключили из фракции, но он до сих пор работает. Кроме того, слишком долго пришлось ждать реакции президента, его Офиса, действий генпрокурора.

Также политолог говорит, что ситуация отразится на рейтинге Слуги народа накануне местных выборов, но не в целом по стране, а в частности в Киеве. Поскольку в любом случае для столичных избирателей придется комментировать этот скандал.

— Если же Юрченко таки лишат мандата, то встанет вопрос, что делать с его округом в Киеве, где он избирался. Ситуацию некоторые политические силы могут максимально раскрутить и заявить, что нужно быстро провести довыборы.

Сейчас же генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александу Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Александр Юрченко, Офис президента