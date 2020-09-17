Народний депутат від Слуги народу Олександр Юрченко опинився у центрі корупційного скандалу. Що відомо про цю справу, як реагують у політсилі та Офісі президента і якими можуть бути наслідки – читайте в матеріалі.

Хто такий Олександр Юрченко

Олександру Юрченку 32 роки. Він – народний депутат Верховної Ради від партії Слуга народу. Наразі є членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Закінчив Київський національний університет ім. Шевченка, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю правознавство, а також Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, факультет інженерних технологій.

У сьомому і восьмому скликаннях Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах у депутатів.

Справа Юрченка

15 вересня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили, що під час розслідування встановили, що народний депутат України Олександр Юрченко завдяки своїм повноваження організував корупційну схему.

Зокрема, учасники злочинного угруповання отримували неправомірну вигоду за використання своїх депутатських повноважень.

Тоді детектив під прикриттям у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із членів цієї групи і повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для перероблення твердих побутових відходів.

Пізніше він познайомився з нардепом, який завуальовано попросив передати йому через посередника $13 тис., щоб законопроект внесли на розгляд у парламент. Загалом же підкуп депутатів та членів профільного комітету оцінювався у $200 тис.

Підозра помічнику нардепа

15 вересня НАБУ повідомило про підозру у справі про хабарництво помічнику Олександра Юрченка.

За інформацією САП, саме він виступав посередником в отриманні $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 грн застави.

Реакція Слуги народу на скандал

Голова фракція Слуга народу Давид Арахамія вже заявив, що Олександр Юрченко повинен скласти повноваження.

Однак, оскільки він є депутатом-мажоритарником, його не можуть змусити піти. Також він зазначив, що у разі доведення провини нардепа потрібно якнайсуворіше покарати та якнайшвидше посадити за ґрати.

Що кажуть в Офісі президента і сам Зеленський

В Офісі президента вже повідомили, що Олександр Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Зокрема, найбільше у його поведінці представників ОП обурила зухвалість у спілкуванні нардепа і його помічника.

Відреагував на ситуацію і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що будь-який чиновник, причетний до корупційних схем, отримає покарання, особливо боляче буде за хабарництво.

Які наслідки матиме скандал

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович зазначив, що варто очікувати репутаційних втрат.

– Ця історія триває вже не один день і кожного разу вона все більше била по Офісу президента, безпосередньо по самому президенту і по фракції Слуга народу. Зараз репутаційно можна виправити ситуацію, якщо Юрченка змусять скласти депутатський мандат. Але я боюся, що історія піде іншим шляхом, як у випадку з паном Іванісовим, якого тільки виключили з фракції, але він досі працює. Крім того, надто довго довелося чекати реакції президента, його Офісу, дій генпрокурора.

Також політолог говорить, що ситуація відобразиться на рейтингу Слуги народу напередодні місцевих виборів, але не в цілому по країні, а зокрема у Києві. Оскільки у будь-якому разі для столичних виборців доведеться коментувати цей скандал.

– Якщо ж Юрченка таки позбавлять мандату, то постане питання, що робити з його округом у Києві, де він обирався. Ситуацію деякі політичні сили можуть максимально розкрутити і заявити, що потрібно максимально швидко провести довибори.

Наразі ж генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Олександу Юрченку і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Олександ Юрченко, Офіс президента