Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от партии Слуга народа Александру Юрченко.

Генпрокуратура и САП после изучения всех материалов, касающихся дела, приняли решение о подписании подозрения нардепу и избрании меры пресечения.

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— Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов по этому уголовному производству, в результате чего я приняла решение и, соответственно — одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей, — отметила Венедиктова.

Дело Александра Юрченко

15 сентября детективы НАБУ и прокуроры САП установили, что народный депутат Александр Юрченко организовал коррупционную схему.

Правоохранители направили генпрокурору проект сообщения о подозрении народному избраннику, однако письма оставили без ответа, что сделало невозможным его привлечение к ответственности.

Тогда генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что она до сих пор не получила материалы дела, в котором обвиняют Юрченко в получении взятки, поэтому без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

НАБУ летом 2020 получило информацию об организованной преступной группе, участники которой получали неправомерную выгоду за использование своих депутатских полномочий.

13 сентября НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Александра Юрченко. А 14 сентября стало известно, что депутат от Слуги народа Юрченко принял решение выйти из фракции и партии, пока не докажет свою невиновность.