Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое отношение к ситуации с народным депутатом фракции Слуга Народа Александром Юрченко.

Он заверил, что после содеянного Юрченко обязательно сядет за решетку.

— Я очень рад, что нашли первого взяточника. Хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников, особенно в областях. Я рад, что задержали человека, который в партии Слуга народа, который всегда говорил о своей честности и порядочности. Сегодня он получил подозрение, и обязательно сядет в тюрьму. Очищение власти мы должны делать, начинать с себя, смотреть в глаза людям.

Зеленский также напомнил, что задачей прихода к власти партии Слуга народа была борьба с коррупцией.

— Мы ставили задачу, что нет “своих”, “родных и близких”, нет никого. Если человек получил взятку, то должен сидеть. И мне все равно, какая это будет партия.

Президент отметил, что депутат Юрченко “прошел” свою проверку на прочность.

Юрченко исключили из Слуги народа

17 сентября народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции Слуга народа. Таким стало совместное решение депутатской фракции.

Менее недели назад, Юрченко заподозрили в организации коррупционной схемы с привлечением полномочий нардепа.

На “взятку” удалось выйти следователям НАБУ, которые также получили видеодоказательства.

Александр Юрченко завуалированно просил повлиять на внесение на рассмотрение парламента проекта закона о бытовых отходах. Свою просьбу депутат оценил в $13 тыс.

В четверг, 17 сентября, Юрченко получил сообщение о подозрении лично из рук генерального прокурора Ирины Венедиктовой.