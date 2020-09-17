Президент України Володимир Зеленський пояснив своє ставлення до ситуації з народним депутатом фракції Слуга Народу Олександром Юрченком.

Він запевнив, що після скоєного Юрченко обов’язково сяде за ґрати

– Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо в областях. Я радий, що затримали людину, яка в партії Слуга народу, яка завжди говорила про свою чесність та порядність. Сьогодні він отримав підозру, і обов’язково сяде до в’язниці. Очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям.

Зеленський також нагадав, що завданням приходу до влади партії Слуга народу була боротьба з корупцією.

– Ми ставили завдання, що немає “своїх”, “рідних і близьких”, немає нікого. Якщо людина отримала хабар, то повинна сидіти. І мені все одно, яка це буде партія.

Президент зауважив, що депутат Юрченко “пройшов” свою перевірку на міцність.

Юрченка виключили зі Слуги народу

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка виключили з фракції Слуга народу. Таким стало спільне рішення депутатської фракції.

Менше тижня тому, Юрченка запідозрили в організації корупційної схеми із залученням повноважень нардепа.

На “хабар” вдалося вийти слідчим НАБУ, які також отримали відеодокази.

Олександр Юрченко завуальовано просив повпливати на внесення на розгляд парламенту проекту закону щодо побутових відходів. Своє прохання депутат оцінив у $13 тис.

У четвер, 17 вересня, Юрченко отримав повідомлення про підозру особисто з рук генерального прокурора Ірини Венедиктової.