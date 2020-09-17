Верховная Рада может вернуть одноразовую натуральную помощь семьям после рождения ребенка в виде Пакета малыша.

Законопроект №3006а в первом чтении поддержали 316 нардепов.

Согласно документу, родителям снова могут бесплатно предоставлять набор товаров для ребенка.

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Получить набор они смогут в течение 30 дней с момента рождения ребенка.

Деньги вместо Пакета малыша

В июле правительство своим постановлением заменило Пакеты малыша денежной выплатой.

Родители новорожденного получают одноразовую помощь в виде 5 тыс. грн и на эти деньги сами покупают необходимые товары, однако исключительно для ребенка.

Деньги можно получить в течение года. На карточке установлен лимит на приобретение алкоголя, сигарет и бензина.

С 1 сентября это постановление вступило в силу.

Источник: Верховна Рада

Фото: Минсоцполитики