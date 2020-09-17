Верховна Рада може повернути одноразову натуральну допомогу сім’ям після народження дитини у вигляді Пакунку малюка.
Законопроект №3006а у першому читанні підтримали 316 нардепів.
Згідно з документом, батькам знову можуть безкоштовно надавати набір товарів для дитини.
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Отримати набір вони зможуть протягом 30 днів з моменту народження дитини.
Гроші замість Пакунку малюка
У липні уряд своєю постановою змінив Пакунки малюка грошовою виплатою.
Батьки новонародженого отримують одноразову допомогу у вигляді 5 тис. грн і на ці гроші самостійно купують необхідні товари, проте винятково для дитини.
Гроші можна отримати протягом року. На картці встановлено ліміт на придбання алкоголю, сигарет і бензину.
З 1 вересня ця постанова набрала чинності.
Джерело: Верховна Рада
Фото: Мінсоцполітики