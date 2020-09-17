Депутатська фракція політичної партії Слуга народу ухвалила рішення про виключення зі свого складу народного депутата Олександра Юрченка.

Про це наприкінці засідання Верховної Ради повідомив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

– Відповідно до ч. 3 ст. 60 Регламенту Верховної Ради та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії Слуга народу від 14 вересня 2020 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича.

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Народного депутата Олександра Юрченка підозрюють у тому, що він завдяки своїм повноваженням організував корупційну схему.

Зокрема, у НАБУ повідомили, що нардеп завуальовано попросив передати йому через посередника $13 тис., щоб один із законопроектів внесли на розгляд у парламент.

Загалом же підкуп депутатів та членів профільного комітету оцінювався у $200 тис.