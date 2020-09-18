В Европарламенте пригрозили Украине отменой безвизового режима из-за ситуации с антикоррупционными органами. Помимо этого, на кону — макрофинансовая помощь западных партнеров и качество отношений между Украиной и ЕС.

Что спровоцировало подобные заявление и грозит ли сегодня Украине реальная отмена безвиза?

Причина №1: ситуация с САП

Западные партнеры начали делать подобные заявления из-за ситуации с назначением нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании 17 сентября Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре семь человек от парламента, среди них:

Елена Бусол — доктор юридических наук, заведующая кафедрой Таврического национального университета имени В.И. Вернадского;

Андрей Гуджало — управляющий партнер адвокатского объединения ГуДеГ;

Алексей Дрозд — доцент, доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел;

Екатерина Коваль — первый заместитель председателя Союза юристов Украины;

Вячеслав Навроцкий — доктор юридических наук, профессор кафедры Украинского католического университета, профессор кафедры Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины;

Богдан Романюк — кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры Национального транспортного университета;

Евгений Соболь — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко.

Этот состав комиссии не устроил представителей Европарламента. В тот же день они отреагировали. По их мнению, эти люди не имеют достаточного опыта для выбора главы САП.

— Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП, — написала депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель в микроблоге Twitter.

Кроме того, с заявлением выступили официальные представительства США и Евросоюза в Украине. Они призвали Украину соблюдать рекомендации Запада в вопросе формирования конкурсной комиссии.

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Причина №2: решение КСУ по НАБУ

Вторым поводом стало решение Конституционного суда Украины по Национальному антикоррупционному бюро.

Еще в конце июля 50 нардепов, в большинстве от фракции ОПЗЖ, обжаловали закон о НАБУ. Они требовали признать неконституционными некоторые нормы закона.

28 августа стало известно, что в КСУ будут рассматривать представление нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ.

В тот же день Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника главой бюро. А 16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона:

президент имеет право создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро;

президент имеет право определять трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ;

президент имеет право определять одного члена комиссии внутреннего контроля для проведения аудита эффективности работы бюро, его операционной и институционной независимости;

президент имеет право утверждать положение о Совете общественного контроля и порядке его создания.

Эти нормы потеряют силу спустя три месяца с дня принятия решения КСУ, то есть — с 16 декабря 2020 года.

В ЕС отреагировали на это и призвали можно быстрее изменить действующее законодательство.

— Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи, — заявил советник ЕС по внешней политике Петер Стано.

Нормальная коммуникация с Западом: реакция властей Украины

Представители украинской власти сразу же отреагировали на претензии западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает их позицию касательно САП.

— У нас нормальная коммуникация с нашими западными партнерами… Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, прозрачно работала и выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может, — сказал Владимир Зеленский на брифинге 18 сентября во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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В правительстве считают, что подобные заявления не повлияют на отношения с ЕС и ситуацию с безвизом.

— Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы пока придерживаемся всех процедур украинского законодательства, — отметил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

А глава МИД опроверг угрозу безвизу из-за ситуации с НАБУ.

— Я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС, — заявил во время Свободы слова на ICTV заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина регулярно общается с западными партнерами не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом.

Последствия для Украины: мнение политологов

По мнению политологов, ситуация с САП связана с попытками украинских активистов повлиять на формирование комиссии по выбору главы.

— Здесь традиционная история. Наши антикоррупционные активисты не могут повлиять ни на президента, ни на парламент. Что надо делать? Они влияют через Вашингтон и Брюссель, через свои связи там. Тогда ультиматумы выставляют представители Запада, — считает глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Или же Запад видит в этих людях лоббистов.

— Эта реакция понятна. И, действительно, непонятно, почему эти люди. Скорее всего, они, действительно, являются лоббистами определенных политических сил, — комментирует профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Пока реакция Запада предупредительно-профилактическая, говорит Владимир Фесенко.

— Хуже будет, когда эта тема будет поднята на уровне Европейской комиссии и в прямом общение с Зеленским на более высоком политическом уровне. Когда, например, об этом госсекретарь США скажет или кто-то из высокопоставленных руководителей ЕС, а не депутаты Европарламента, — продолжает эксперт.

Но в то же время эти ситуации — дополнительные минусы, которые портят репутацию Украины.

— То, что на Западе пристальное внимание к этому, — это факт. То, что происходит, — это минус нам, минус украинской власти. И это накапливает количество претензий. И в какой-то момент оно может быть критическим, — добавляет Алексей Гарань.

По мнению Владимира Фесенко, Украине придется дать пояснения по этому поводу.

— Думаю, что наши дадут пояснения по тем людям, которые избраны. Дальше кандидатура нового руководителя САП с очень высокой вероятностью будет согласовываться с нашими западными партнерами. И если с ним не будет проблем, все будет хорошо, — считает эксперт.

Негативных последствий касательно безвиза для Украины пока не будет.

— Это пока предупредительный выстрел, — подводит итог Фесенко.

Такого же мнения придерживается и Алексей Гарань. По его мнению, безвиз в Украины пока не заберут.

— Я считаю, что вряд ли это произойдет, — говорит он.

Требования для сохранения безвиза

В сентябре 2016 года Украина выполнила все требования ЕС для получение безвизового режима.

Борьба с коррупцией — одно из главных требований ЕС, на которых держится безвиз.

С 11 июня 2017 года украинцы смогли свободно ездить в европейские страны.

Людмила Грубник