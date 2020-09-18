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Факты / Украина / Общество

Решение Рады по САП не повлияет на безвиз Украины с ЕС — Шмыгаль

Голосование в Верховной Раде постановления о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на админдолжности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не повлияет на безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы пока придерживаемся всех процедур украинского законодательства.

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Также глава правительства уверен, что назначение членов конкурсной комиссии по отбору на админдолжности в САП состоится в рамках законодательства, в чем общество сможет убедиться.

Накануне официальные представительства США и Евросоюза в Украине остро отреагировали на решение Верховной Рады об утверждении состава конкурсной комиссии по избранию нового главы САП.

Главным тезисом сообщений ведомств стал так называемый ультиматум: соблюдение рекомендаций или прекращении поддержки стран.

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