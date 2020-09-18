МВД запустило онлайн-проверку водительских удостоверений — инструкция

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел запустил новый электронный сервис — проверку водительского удостоверения.

На нем можно самостоятельно проверить подлинность документов по серии и номеру удостоверения.

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Для проверки нужно зайти на сайт opendata.hsc.gov.ua и ввести серию и номер удостоверения.

Далее нажать кнопку — Я не робот и нажать — Проверить.

Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения.

Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

На сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Новый бланк водительского удостоверения

Кабмин утвердил новый вид бланков удостоверений водителя и свидетельства о регистрации авто. Обновленный вид документов соответствует европейским требованиям.

Теперь на удостоверении будет указана группа крови водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП.

Также будет информация и о согласии или несогласии на донорство.