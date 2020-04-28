Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

Как проверить свои данные в приложении Дія?
После авторизации в приложении, вся персональная информация и цифровые документы появляются автоматически при наличии такой информации в реестрах.
Поэтому вы можете сверить электронные данные со своими бумажными документами.
Что делать, если в приложении Дія нет всех моих данных?
Если ваши персональные данные отображаются некорректно или не все, вам необходимо проверить данные, с помощью которых вы проходили авторизацию в BankID.
Возможно, что-то было введено неправильно.
Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу поддержки.
Найти ее можно сразу в приложении Дія.
Кто может видеть мои данные, кроме меня?
Проверка данных осуществляется с помощью QR-кода, генерируемого приложением.
QR-код не содержит персональной информации и является действительным только в течение 3 минут.
По сути — это такая временная ссылка. Вероятность того, что кто-то сфотографирует и воспользуется доступом к вашему документу — минимальная.
С помощью QR-кода проверить достоверность документов могут не только представители полиции, но и вы сами.
Безопасно ли хранить данные в приложении?
Дія — хорошо защищенная платформа. Она находится в надежном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз.
В приложении сохраняются минимальные сведения о пользователях в зашифрованном виде.
Информация о каждом пользователе хранится на отдельных серверах, которые не подключены друг к другу.
По поводу конфиденциальности: авторизация осуществляется с помощью технологии BankID.
Такой способ является достаточно надежным и его применение — традиционная практика для многих развитых стран мира.
Что делать, если потерял телефон с приложением Дія?
Прежде всего нужно зайти в ваш аккаунт с другого устройства и изменить пароль.
Все ваши данные останутся в безопасности, ведь посторонний человек не сможет осуществить авторизацию.