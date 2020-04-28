Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

На электронном государственном портале Дія запустили кабинет гражданина, в котором можно проверить информацию о своей недвижимости, электронных документах, авто, земле и бизнесе.

Кабинет гражданина предоставляет доступ к личной информации, э-услугам и электронным консультациям.

Факты ICTV вместе с генеральным директором и адвокатом Правозащитной лиги Александром Малюком разобрали, безопасно ли хранить свои данные в приложении Дія.