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Факты / Украина / Общество
Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина
Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

На электронном государственном портале Дія запустили кабинет гражданина, в котором можно проверить информацию о своей недвижимости, электронных документах, авто, земле и бизнесе.

Кабинет гражданина предоставляет доступ к личной информации, э-услугам и электронным консультациям.

Факты ICTV вместе с генеральным директором и адвокатом Правозащитной лиги Александром Малюком разобрали, безопасно ли хранить свои данные в приложении Дія.

Как проверить свои данные в приложении Дія?

После авторизации в приложении, вся персональная информация и цифровые документы появляются автоматически при наличии такой информации в реестрах.

Поэтому вы можете сверить электронные данные со своими бумажными документами.

Что делать, если в приложении Дія нет всех моих данных?

Если ваши персональные данные отображаются некорректно или не все, вам необходимо проверить данные, с помощью которых вы проходили авторизацию в BankID.

Возможно, что-то было введено неправильно.

Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу поддержки.

Найти ее можно сразу в приложении Дія.

Кто может видеть мои данные, кроме меня?

Проверка данных осуществляется с помощью QR-кода, генерируемого приложением.

QR-код не содержит персональной информации и является действительным только в течение 3 минут.

По сути — это такая временная ссылка. Вероятность того, что кто-то сфотографирует и воспользуется доступом к вашему документу — минимальная.

С помощью QR-кода проверить достоверность документов могут не только представители полиции, но и вы сами.

Безопасно ли хранить данные в приложении?

Дія — хорошо защищенная платформа. Она находится в надежном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз.

В приложении сохраняются минимальные сведения о пользователях в зашифрованном виде.

Информация о каждом пользователе хранится на отдельных серверах, которые не подключены друг к другу.

По поводу конфиденциальности: авторизация осуществляется с помощью технологии BankID.

Такой способ является достаточно надежным и его применение — традиционная практика для многих развитых стран мира.

Что делать, если потерял телефон с приложением Дія?

Прежде всего нужно зайти в ваш аккаунт с другого устройства и изменить пароль.

Все ваши данные останутся в безопасности, ведь посторонний человек не сможет осуществить авторизацию.

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