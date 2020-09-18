Надо объявить всеобщую амнистию: Фокин о личной позиции по Донбассу

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.

Он убежден, что выборочная амистия невозможна, поэтому нужна общая. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.

— Как вы представляете себе выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс украинский и границу взяли под контроль наши пограничники. Что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч. Ведь нигде я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет. И в моем выступлении так и написано: Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну — моя позиция — не государства, не ТКГ, а моя личная — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы , решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса, — подчеркнул политик.

Подобное заявление Фокина

Раньше Витольд Фокин также выступил за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он назвал всеобщую амнистию и проведение выборов.

Фокин в ТКГ

18 августа Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Ему поручили отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе в группе.

Леонид Кравчук считает, что на своем посту Фокин сможет восстановить утраченный диалог между жителями так называемых ЛНР и ДНР с переселенцами, проживающими на подконтрольной Украине территории.

Источник: Украинское радио