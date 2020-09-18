Треба оголосити загальну амністію: Фокін про особисту позицію щодо Донбасу

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію. За його словами, без цього не можна досягти миру на Донбасі.

Він переконаний, що вибіркова амістія неможлива, тому потрібна загальна. При цьому Фокін додав, що це не означає, що необхідно помилувати злочинців, ґвалтівників і вбивць.

– Як ви уявляєте вибіркову амністію? Очистили ми землю від окупантів, Донбас український і кордон взятий під контроль нашими прикордонниками. Як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250-300 тисяч. Адже, ніде, ніяким чином я не казав, що треба помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини. Звичайно, ні. І у моєму виступі так і написано: Було багато злочинів, які мають бути розслідувані, і винні мають понести кару, але сьогодні, щоб припинити війну – моя позиція – не держави, не ТКГ, а моя особиста – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів Донбасу, а краще всього Донбасу, – наголосив політик.

Подібна заява Фокіна

Раніше Вітольд Фокін також виступив за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він назвав загальну амністію та проведення виборів.

Фокін у ТКГ

18 серпня Вітольда Фокіна було призначено першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Йому доручили відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи у групі.

Леонід Кравчук вважає, що на своїй посаді Фокін зможе відновити втрачений діалог між мешканцями так званих ЛНР та ДНР із переселенцями, які проживають на підконтрольній Україні території.

Джерело: Українське радіо