Россия будет блокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук утверждает, что Россия и “представители так называемых Л/ДНР” будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.

— Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменена постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы, — подчеркнул политик.

Кравчук не знает, поддержат ли парламентарии изменения в постановление о местных выборах.

Действующее постановление о местных выборах в Украине, которое утвердила Рада, предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут произойти только при условии деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами.

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Заявление России и выборы на Донбассе

После переговоров советников нормандской четверки представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах, а именно включение туда пункта о проведении выборов на всей территории Донбасса.

В России считают, что принятое постановление Рады противоречит Минским договоренностям.

15 июля Верховная Рада проголосовала за проведение местных выборов 25 октября на всей территории Украины, за исключением ОРДЛО.

Источник: Суспильне