Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях.

Однако в Верховной Раде действительно зарегистрировано постановление, которым предлагается внести изменения в документ о местных выборах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из телеканалов заявил, что никаких обязательств не было.

— Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента, — сказал политик.

Он уверяет, что Украина только “проинформировала” других участников встречи, что депутаты хотят внести изменения к уже принятому постановлению о местных выборах.

— Мы только проинформировали коллег, что депутатом от Слуги народа Александром Качурой еще 28 июля было зарегистрировано постановление об изменениях. И это постановление в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где решится его судьба, — сказал Ермак.

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Заявление России и выборы на Донбассе

После переговоров советников нормандской четверки представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах, а именно включение туда пункта о проведении выборов на всей территории Донбасса.

В России считают, что принятое постановление Рады противоречит Минским договоренностям.

15 июля Верховная Рада проголосовала за проведение местных выборов 25 октября на всей территории Украины, за исключением ОРДЛО.