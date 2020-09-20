Росія блокуватиме роботу ТКГ, якщо Рада не змінить постанову про місцеві вибори

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук стверджує, що Росія та “представники так званих Л/ДНР” блокуватимуть всю роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори.

– Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані, – наголосив політик.

Кравчук не знає, чи підтримають парламентарі зміни до постанови про місцеві вибори.

Чинна постанова про місцеві вибори в Україні, яку затвердила Рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише за умови деокупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами.

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Заява Росії та вибори на Донбасі

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори, а саме включення туди пункту про проведення виборів на всій території Донбасу.

У Росії вважають, що постанова Ради суперечить Мінським домовленостям.

15 липня Верховна Рада проголосувала за проведення місцевих виборів 25 жовтня на всій території України, за винятком ОРДЛО.

Джерело: Суспільне