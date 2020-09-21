Совет национальной безопасности и обороны Украины следит за тем, как проходят военные учения Кавказ-2020 в Российской Федерации 21-26 сентября. Об этом сообщил Алексей Данилов — секретарь совета.

Кроме того, он заявил, что в Украине также будут проходить стратегические командно-штабные учения под названием Объединенные усилия-2020.

Ответ Украины на Кавказ 2020

Украина будет проводить военные учения Объединенные усилия-2020 в ответ российским Кавказ 2020. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

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По предварительной информации, во время учебы будут исследовать способность действовать в соответствии со стандартами НАТО. Операция пройдет на юге Украины 21-25 сентября, планируется привлечение представителей Альянса и самолетов военно-воздушных сил.

На полигонах украинских военных будут учить стрелять из зенитно-ракетных комплексов. Также будут проверять способность работать с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

Источник: Совет национальной безопасности и обороны