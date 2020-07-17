Военные учения Объединенные усилия 2020 пройдут на полигонах юга в последней декаде сентября.

Подготовка военных станет ассиметричным ответом на российские учения Кавказ 2020, которые запланированы на это же время, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

В рамках учений Генеральный штаб в новой J-структуре проверит готовность действовать в соответствии со стандартами НАТО.

Планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

Ожидается участие представителей Альянса в учениях Объединенные усилия 2020.

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Кроме командно-штабных учений, на полигонах проведут боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов. В учениях также задействуют самолеты военно-воздушных сил.

На данный момент Минобороны Украины не видит угрозы наступления России в период проведения учений Кавказ 2020, подчеркнул Таран.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявлял о запланированных масштабных учениях в конце лета — начале осени.

Новая структура ВСУ

В рамках перехода ВСУ на стандарты и структуры НАТО был создан орган военного управления стратегического уровня Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно реформе, которую президент Владимир Зеленский подписал 12 марта 2020 года, переход органов управления командования ВСУ на J-структуры призван четко регламентировать, кто отвечает за планирование операций, кто за подготовку сил и средств, а кто за применение группировок Вооруженных Сил.

Фото: ООС