Индия отказалась от участия в российских учениях Кавказ-2020

Индийские военные не приедут в сентябре в Россию для участия в стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020.

Об этом заявило Министерство обороны Индии, объяснив свой отказ пандемией коронавируса.

При этом на военные учения в Россию прибудет контингент из Пакистана, с которым у Индии в прошлом году произошел вооруженный конфликт на границе.

Москва, по-прежнему, ожидает участия в Кавказ-2020 военных из Белоруссии, Мьянмы, Ирана и Пакистана.

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Готовится ли Россия ко вторжению в Украину

Украина не видит угрозы наступления России в период проведения учений Кавказ-2020, заявил в июле министр обороны Украины Андрей Таран.

В ответ на маневры российских войск Вооруженные силы Украины в последней декаде сентября проведут учения Объединенные усилия 2020, во время которых Генеральный штаб в новой J-структуре проверит готовность действовать в соответствии со стандартами НАТО.