Лидер украинской группы ТІК Виктор Бронюк будет участвовать в местных выборах 2020 года.

Бронюк будет баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета первым номером в списке партии Винничан.

Музыкант заявил, что интерес его партии не ограничиться только одним городом, но всей областью.

Партия Винничан выдвинет своего кандидата на должность председателя областного исполкома, сообщил Бронюк.

О том, что фронтмен ТІК теперь в политике, говорит его новый внешний вид, в котором футболка и джинсы сменились костюмом и рубашкой.

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Чи йду я в мери Вінниці? ???? Мінімум двічі мене, як кандидата на посаду Вінницького міського голови ставили в… Опубликовано Віктором Бронюком Вторник, 22 сентября 2020 г.

Степанов в списке Слуги народа

16 сентября в партии Слуга народа сообщили, что министр здравоохранения Максим Степанов возглавил список политической силы на местных выборах в Одесский областной совет.

Со своей стороны Степанов не исключил, что, в случае победы, не покинет ведомство и будет совмещать должности депутата и министра.

Фото: Виктор Бронюк