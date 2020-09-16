Степанов возглавит список партии Слуга народа в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что согласился возглавить список партии Слуга народа на выборах в Одесский областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга народа в областной совет, — заявил он.

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По словам Максима Степанова, сейчас есть уникальный шанс, чтобы реализовать изменения в Одесском регионе.

— Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять, — добавил он.

Марина Порошенко в Киевсовете

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии Европейская солидарность на выборах в Киевсовет.

Об этом она заявила на съезде столичной команды ЕС.

Источник: Максим Степанов