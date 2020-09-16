Степанов возглавит список партии Слуга народа в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что согласился возглавить список партии Слуга народа на выборах в Одесский областной совет.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга народа в областной совет, — заявил он.
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По словам Максима Степанова, сейчас есть уникальный шанс, чтобы реализовать изменения в Одесском регионе.
— Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять, — добавил он.
Марина Порошенко в Киевсовете
Жена пятого президента Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии Европейская солидарность на выборах в Киевсовет.
Об этом она заявила на съезде столичной команды ЕС.
Источник: Максим Степанов