Народні депутати зареєстрували законопароект №4117, яким пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів через особливості проведення виборів під час карантину.
Зокрема, він передбачає, що проведення передвиборної агітації повинне бути з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.
Дільничні виборчі комісії спеціальної виборчої дільниці, які існують на постійній основі в стаціонарі охорони здоров’я, де лікуються пацієнти з Covid-19, пропонують створити не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів.
Також депутати пропонують заборонити перебування в приміщеннях для голосування і приміщеннях виборчих комісій без респіраторів або захисних масок.
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Для членів виборчої комісії, крім масок, пропонують використовувати додатково захисний щиток або окуляри та рукавички.
Також всім виборцям повинні вимірювати температуру і тільки після цього допускати на виборчу дільницю.
Крім того, законопроект передбачає, що в приміщенні для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розміщується спеціально визначена кабіна для таємного голосування і урна для голосування, де голосують ті, у кого є ознаки респіраторного захворювання або температура 37,2 градуси.
У день голосування виборець, дотримуючись дистанції 1 метр від члена комісії, повинен зняти маску, щоб можна було звірити дані, після чого отримати бюлетень для голосування.
25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Оскільки у нас все ще діє адаптивний карантин, Кабмін ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення голосування.
Зі свого боку у ЦВК пояснили, як у червоній зоні голосуватимуть виборці, щоб це було максимально безпечно.