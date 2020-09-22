На Донбассе за прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Вблизи Марьинки боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.
Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.
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— Одиночные неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали, — сообщают в ООС.
С начала текущих суток на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Жертвы во время “перемирия”
О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.