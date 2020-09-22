PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порушення перемир’я: бойовики стріляли біля Мар’їнки та Водяного

На Донбасі упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили перемир’я.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Поблизу Мар’їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

ЧитайтеУ нас дві війни: Кулеба назвав мету Росії під час порушення “перемир’я”

– Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, – повідомляють в ООС.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх