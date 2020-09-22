На Донбасі упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили перемир’я.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Поблизу Мар’їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

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– Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, – повідомляють в ООС.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.