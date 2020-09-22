Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала подозреваемую в сепаратизме экс-мэра города Нелю Штепу на местных выборах 2020 года.
О том, что Штепа стала кандидатом на пост мэра Славянска, сообщила она сама в Facebook.
Вместе со Штепой избирательная территориальная комиссия зарегистрировала 37 кандидатов в депутаты от Партии мира и развития.
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Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и…
Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Вторник, 22 сентября 2020 г.
Дело против Штепы
Неля Штепа была мэром Славянска Донецкой области в 2010-2014 годах.
После вторжения российской армии на Донбасс она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска в Славянск.
Когда город освободили от оккупантов, против Штепы возбудили уголовное дело о сепаратизме.
Экс-мэр Славянска объяснила, что ее угрозами заставили записать сепаратистские призывы к России.
Прокуратура Харьковской области требовала для Штепы пожизненного заключения, но в 2017 году суд выпустил ее под домашний арест.
Штепа получила более €3 тыс. от Украины по решению Европейского суда по правам человека Штепа за нарушение права на свободу.
Дело Штепы до сих пор находится в суде.
Фото: Неля Штепа