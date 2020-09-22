Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала подозреваемую в сепаратизме экс-мэра города Нелю Штепу на местных выборах 2020 года.

О том, что Штепа стала кандидатом на пост мэра Славянска, сообщила она сама в Facebook.

Вместе со Штепой избирательная территориальная комиссия зарегистрировала 37 кандидатов в депутаты от Партии мира и развития.

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Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и… Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Вторник, 22 сентября 2020 г.

Дело против Штепы

Неля Штепа была мэром Славянска Донецкой области в 2010-2014 годах.

После вторжения российской армии на Донбасс она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска в Славянск.

Когда город освободили от оккупантов, против Штепы возбудили уголовное дело о сепаратизме.

Экс-мэр Славянска объяснила, что ее угрозами заставили записать сепаратистские призывы к России.

Прокуратура Харьковской области требовала для Штепы пожизненного заключения, но в 2017 году суд выпустил ее под домашний арест.

Штепа получила более €3 тыс. от Украины по решению Европейского суда по правам человека Штепа за нарушение права на свободу.

Дело Штепы до сих пор находится в суде.

Фото: Неля Штепа