Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська

Слов’янська виборча територіальна комісія зареєструвала підозрювану в сепаратизмі колишню очільницю міста Нелю Штепу на місцевих виборах 2020 року.

Про те, що Штепа стала кандидатом на пост мера Слов’янська, повідомила вона сама у Facebook.

Разом зі Штепою виборча територіальна комісія зареєструвала 37 кандидатів у депутати від Партії миру і розвитку.

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Бронюк йде у депутати

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и… Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Вторник, 22 сентября 2020 г.

Справа проти Штепи

Неля Штепа була мером Слов’янська Донецької області в 2010-2014 роках.

Після вторгнення російської армії на Донбас вона звернулася до президента РФ Володимира Путіна із закликом ввести війська у Слов’янськ.

Коли місто звільнили від окупантів, проти Штепи порушили кримінальну справу про сепаратизм.

Екс-мер Слов’янська пояснила, що її погрозами змусили записати сепаратистські заклики до Росії.

Прокуратура Харківської області вимагала для Штепи довічного ув’язнення, але в 2017 році суд випустив її під домашній арешт.

Штепа отримала понад €3 тис. від України за рішенням Європейського суду з прав людини Штепа за порушення права на свободу.

Справа Штепи досі перебуває в суді.

Фото: Неля Штепа