Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська

Слов’янська виборча територіальна комісія зареєструвала підозрювану в сепаратизмі колишню очільницю міста Нелю Штепу на місцевих виборах 2020 року.
Про те, що Штепа стала кандидатом на пост мера Слов’янська, повідомила вона сама у Facebook.
Разом зі Штепою виборча територіальна комісія зареєструвала 37 кандидатів у депутати від Партії миру і розвитку.
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Бронюк йде у депутати
Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и…
Опубликовано Нелей Игоревна Штепой Вторник, 22 сентября 2020 г.
Справа проти Штепи
Неля Штепа була мером Слов’янська Донецької області в 2010-2014 роках.
Після вторгнення російської армії на Донбас вона звернулася до президента РФ Володимира Путіна із закликом ввести війська у Слов’янськ.
Коли місто звільнили від окупантів, проти Штепи порушили кримінальну справу про сепаратизм.
Екс-мер Слов’янська пояснила, що її погрозами змусили записати сепаратистські заклики до Росії.
Прокуратура Харківської області вимагала для Штепи довічного ув’язнення, але в 2017 році суд випустив її під домашній арешт.
Штепа отримала понад €3 тис. від України за рішенням Європейського суду з прав людини Штепа за порушення права на свободу.
Справа Штепи досі перебуває в суді.
Фото: Неля Штепа