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Факты / Украина / Политика

Украина не получала официального сигнала от ЕС о пересмотре безвиза — МИД

Украина не получала от Евросоюза официальной информации о пересмотре безвизового режима.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она убеждена, что пока нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

— Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Есть четкое понимание как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне. Поэтому Украина пока не получала от представителей ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики, — отметила она.

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Эмине Джапарова добавила, что за последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине.

Со своей стороны Киев всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Поэтому сообщение об отмене безвиза, которые могут звучать, это заявления политических фигур.

О возможном пересмотре безвизового режима между Украиной и ЕС начали говорить после того, как Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии, которая должна избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль уже заверил, что решение Рады по САП не повлияет на безвиз.

Источник: Голос Америки

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