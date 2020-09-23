Блок Кернеса — Успешный Харьков во время партийной конференции выдвинул кандидатом на должность мэра действующего городского голову Геннадия Кернеса.

Его избрали на безальтернативной основе. За кандидатуру Кернеса проголосовали единогласно.

Кроме того, Геннадий Кернес возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от Блока Кернеса — Успешный Харьков.

Читайте: Состояние Кернеса улучшилось, врачи обдумывают возвращение домой

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов уверен, что Кернес, который сейчас лечится от коронавируса в берлинской клинике Шарите, в ближайшее время вернется в Харьков.

Также он прогнозирует победу городского головы в первом туре, как это было в 2015 году.

Коронавирус у Кернеса

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в городскую больницу. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении.