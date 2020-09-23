Блок Кернеса – Успішний Харків під час партійної конференції висунув кандидатом на посаду мера чинного міського голову Геннадія Кернеса.

Його обрали на безальтернативній основі. За кандидатуру Кернеса проголосували одноголосно.

Крім того, Геннадій Кернес очолив список кандидатів у депутати міськради від Блоку Кернеса – Успішний Харків.

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Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов впевнений, що Кернес, який зараз лікується від коронавірусу в берлінській клініці Шаріте, найближчим часом повернеться до Харкова.

Також він прогнозує перемогу міського голови в першому турі, як це було у 2015 році.

Коронавірус у Кернеса

10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у міську лікарню. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні.