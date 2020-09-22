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Факты / Украина / Политика

Состояние Кернеса улучшилось, врачи обдумывают возвращение домой

Состояние больного коронавирусом Геннадия Кернеса улучшилось. Об этом сообщили его жена Оксана Гайсинская и ее сын Родион на своих страницах в соцсети Instagram.

По словам родных, врачи клиники Шерите пока решают, когда ему можно вернуться домой.

— Связь в палате по-прежнему запрещена. Он пойдет на выборы и это не обсуждается, — написал приемный сын мэра Харькова.

  • стан Геннадія Кернеса
  • стан Геннадія Кернеса
  • стан Геннадія Кернеса
  • стан Геннадія Кернеса
Состояние Кернеса улучшилось, врачи обдумывают возвращение домой / 2 фотографии

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Сколько Кернесу обошлось лечение в Германии

Глава Харькова заболел коронавирусом в начале сентября. Сначала он проходил лечение в одной из местных больниц. Впоследствии ухудшения самочувствия его доставили в клинику Шерите, что в Берлине.

В частности речь идет об обострении последствий ранения, которое Геннадий Кернес получил в 2014 году.

Сведения Государственного реестра деклараций свидетельствуют, 16 сентября Кернес заплатил за перелет в Германию 1,748 млн грн, а за услуги медиков — 4,124 млн грн.

Источник: Оксана Гайсинская, Родион Гайсинский

Фото: Геннадий Кернес

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