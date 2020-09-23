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Факты / Украина

Конвертопланы США CV22B пролетели над Киевом в рамках учений

23 сентября над украинской столицей Киевом пролетели американские военные самолеты.

Ранее о пролетах конвертопланов США вдоль Днепра предупредили на официальной странице посольства США в Украине.

В посольстве предложили помахать рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать.

— Вы также можете увидеть MC130J сегодня над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами, — говорится в сообщении.


Кроме того, Министерство обороны Украины сообщило, что 23 сентября пара бомбардировщиков США В-52H вошла в воздушное пространство нашей страны.

Американские самолеты сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины.

Конвертопланы США CV22B пролетели над Киевом в рамках учений

Читайте: Кремль гремит саблями: что кроется за учениями Кавказ-2020

Совместные учения Украины и США

В Украине проходят совместные военные учения Сил специальных операций Украины и США.

В частности, военные отрабатывают полеты на низких высотах и безпарашутное десантирование.

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