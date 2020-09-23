Конвертопланы США CV22B пролетели над Киевом в рамках учений

23 сентября над украинской столицей Киевом пролетели американские военные самолеты.

Ранее о пролетах конвертопланов США вдоль Днепра предупредили на официальной странице посольства США в Украине.

В посольстве предложили помахать рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать.

— Вы также можете увидеть MC130J сегодня над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами, — говорится в сообщении.

Today at 12:30, near the Friendship Arch and along the Dnipro River in Kyiv, come wave at the #CV22B flyover! You can also see the #MC130J over Kherson, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava and Cherkasy today at the same time. pic.twitter.com/n6P8z0zd9z — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020



Кроме того, Министерство обороны Украины сообщило, что 23 сентября пара бомбардировщиков США В-52H вошла в воздушное пространство нашей страны.

Американские самолеты сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины.

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Совместные учения Украины и США

В Украине проходят совместные военные учения Сил специальных операций Украины и США.

В частности, военные отрабатывают полеты на низких высотах и безпарашутное десантирование.