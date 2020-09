Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом у рамках навчань

23 вересня над українською столицею Києвом пролетіли американські військові літаки.

Раніше про прольоти конвертопланів США вздовж Дніпра попередили на офіційній сторінці посольства США в Україні.

У посольстві запропонували помахати рукою літакам CV22B, які пролітатимуть.

Today at 12:30, near the Friendship Arch and along the Dnipro River in Kyiv, come wave at the #CV22B flyover!

You can also see the #MC130J over Kherson, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava and Cherkasy today at the same time. pic.twitter.com/n6P8z0zd9z

