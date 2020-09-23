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Факти / Україна

Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом під час навчань

23 вересня над українською столицею Києвом пролетіли американські військові літаки.

Раніше про прольоти конвертопланів США вздовж Дніпра попередили на офіційній сторінці посольства США в Україні.

У посольстві запропонували помахати рукою літакам CV22B, які пролітатимуть.

– Ви також можете побачити MC130J сьогодні над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Міністерство оборони України повідомило, що 23 вересня пара бомбардувальників США В-52H увійшла у повітряний простір нашої країни.

Американські літаки супроводжували винищувачі Су-27 і МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом у рамках навчань

Читайте: Кремль гримить шаблями: що криється за навчаннями Кавказ-2020

Спільні навчання України і США

В Україні відбуваються спільні військові навчання Сил спеціальних операцій України і США.

Зокрема, військові відпрацьовують польоти на низьких висотах і безпарашутне десантування.

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