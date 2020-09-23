Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом у рамках навчань

23 вересня над українською столицею Києвом пролетіли американські військові літаки.

Раніше про прольоти конвертопланів США вздовж Дніпра попередили на офіційній сторінці посольства США в Україні.

У посольстві запропонували помахати рукою літакам CV22B, які пролітатимуть.

– Ви також можете побачити MC130J сьогодні над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами, – йдеться в повідомленні.

Today at 12:30, near the Friendship Arch and along the Dnipro River in Kyiv, come wave at the #CV22B flyover! You can also see the #MC130J over Kherson, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava and Cherkasy today at the same time. pic.twitter.com/n6P8z0zd9z — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020

Крім того, Міністерство оборони України повідомило, що 23 вересня пара бомбардувальників США В-52H увійшла у повітряний простір нашої країни.

Американські літаки супроводжували винищувачі Су-27 і МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

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Спільні навчання України і США

В Україні відбуваються спільні військові навчання Сил спеціальних операцій України і США.

Зокрема, військові відпрацьовують польоти на низьких висотах і безпарашутне десантування.