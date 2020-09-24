PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Ежедневно прогрессирует: клиника Шарите о состоянии здоровья Кернеса

Бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о нестабильном состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса и опубликовал медицинское заключение из клиники Шарите со словами, что мэр выздоравливает.

— Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление, — говорится в медицинской справке.

Читайте: Состояние Кернеса улучшилось, врачи обдумывают возвращение домой

Ежедневно прогрессирует: клиника Шарите о состоянии здоровья Кернеса

Коронавирус у Кернеса

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в городскую больницу. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении.

Источник: Павел Фукс

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх