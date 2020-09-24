Ежедневно прогрессирует: клиника Шарите о состоянии здоровья Кернеса

Бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о нестабильном состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса и опубликовал медицинское заключение из клиники Шарите со словами, что мэр выздоравливает.

— Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление, — говорится в медицинской справке.

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Коронавирус у Кернеса

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в городскую больницу. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении.

Источник: Павел Фукс