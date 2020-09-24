Щодня прогресує: клініка Шаріте про стан здоров’я Кернеса

Бізнесмен Павло Фукс спростував чутки про нестабільний стан мера Харкова Геннадія Кернеса та опублікував медичний висновок з клініки Шаріте зі словами, що мер одужує.

– Шановні пані та панове, Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання, – йдеться у медичній довідці.

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Коронавірус у Кернеса

10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у міську лікарню. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні.

Джерело: Павло Фукс