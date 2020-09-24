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Факты / Украина / Общество

Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря

В Ровенской области правоохранители разоблачили группу из 15 человек во время незаконной добычи янтаря-сырца с использованием мотопомп и другого специального оборудования.

На месте происшествия обнаружили и изъяли 10 мотопомп, более 20 кг янтаря а также другое оборудование, предназначенное для незаконного промысла.

Местные жители оказали сопротивление правоохранителям и препятствовали вывозу изъятого оборудования.

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  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
  • Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря
Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря / 5 фотографий

Прокуратура начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины.

Санкция ч. 2 ст. 240-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

В мае этого года стало известно, что в Ровенской области полицейский крышевал добычу янтаря. Он требовал $200 за свое молчание и предупреждения о выездах коллег.

Источник: Ровенская прокуратура

Фото: Ровенская прокуратура

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