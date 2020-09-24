У Рівненській області правоохоронці викрили групу з 15 осіб під час незаконного видобутку бурштину-сирцю з використанням мотопомп та іншого спеціального обладнання.

На місці події виявили та вилучили 10 мотопомп, понад 20 кг бурштину а також інші знаряддя, призначені для незаконного промислу.

Місцеві жителі чинили опір правоохоронцям та перешкоджали вивезенню вилученого обладнання.

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Вилучили понад 20 кг каменю: на Рівненщині викрили незаконний видобуток бурштину / 5 фотографий

Прокуратура почала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 240-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

У травні цього року стало відомо, що у Рівненській області поліцейський кришував видобуток бурштину. Він вимагав $200 за своє мовчання та попередження про виїзди колег.

Джерело: Рівненська прокуратура

Фото: Рівненська прокуратура