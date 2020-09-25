Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий на 2021 год, который начинается с 1 января.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она объяснила, что в январе повышается минимальная заработная плата. Согласно стандарту, 40% от зарплаты, которая составит 6 тыс. грн — это стандарт минимальной пенсии для людей 65 лет при полном стаже. Поэтому с 1 января минимальную пенсию повысят с 2 100 грн до 2 400 грн.

— Во-вторых, в марте мы делаем индексацию. Однако ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который будут повышать пенсию, считается как 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции, — добавила министр.

Читайте: Зеленский пообещал “человеческий” уровень пенсий и зарплат через несколько лет

В апреле, по словам Лазебной, будет автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. А вот в июле на 400 грн повысят выплаты пенсионерам 75 лет, у которых есть стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин).

Еще одно повышение пенсий ожидается в декабре, когда увеличится прожиточный минимум.

С 1 сентября в Украине также выросла минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной заплаты до 5 тыс. грн. Поэтому теперь минимальный размер пенсии составляет 2 тыс. грн.

Источник: Украинское радио