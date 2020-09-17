Украинцам не стоит ожидать социальных выплат европейского уровня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что в следующем году будет повышение зарплат, гражданам Украины не стоит ожидать социального обеспечения европейского уровня.

— Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам, — сказал Зеленский.

Однако он добавил, что со следующего года планируются доплаты пенсионерам старше 75 лет.

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— Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она будет увеличена, — отметил президент.

Выйти на нормальный уровень социального обеспечения Зеленский прогнозирует через несколько лет.

Также на 2021 год в госбюджет заложено повышение зарплат врачам экстренной медпомощи до 22 тыс. грн.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, тариф предоставления экстренной медицинской помощи рассчитывается от количества населения в регионе. На сегодняшний день сумма составляет 164 грн на человека.