Міністерство соціальної політики розробило календар підвищення пенсій на 2021 рік, який починається з 1 січня.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона пояснила, що у січні підвищується мінімальна заробітна плата. Згідно зі стандартом, 40% від зарплатні, яка становитиме 6 тис. грн, – це стандарт мінімальної пенсії для людей 65 років при повному стажі. Тому з 1 січня мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 400 грн.

– По-друге, у березні ми робимо індексацію. Однак її параметри визначать в лютому, оскільки індекс, на який підвищуватимуть пенсію, рахується як 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції, – додала міністр.

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У квітні, за словами Лазебної, буде автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. А от у липні на 400 грн підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків).

Ще одне підвищення пенсій очікується в грудні, коли збільшиться прожитковий мінімум.

З 1 вересня в Україні також зросла мінімальна пенсія. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заплати до 5 тис. грн. Тому тепер мінімальний розмір пенсії становить 2 тис. грн.

Джерело: Українське радіо