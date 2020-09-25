Во Львовской области депутат незаконно продавал земли Минобороны

На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила депутата сельского совета, который незаконно продавал земли, принадлежащие Министерству обороны.

Мужчина, который был членом земельной комиссии, вместе с сообщниками — представителями Минобороны, реализовывали преступную схему по продаже 1,7 га земли. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали 0,01 га примерно за $5 тыс.

Полиции удалось застать преступную группировку именно при подписании договоров купли-продажи и получения суммы в размере $165 тыс.















На Львовщине разоблачили депутата, который незаконно продавал земли Минобороны / 4 фотографии

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Проводятся обыски в помещениях Минобороны, сельского совета, домах и автомобилях злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам дела объявят подозрение в совершении преступления.

СБУ задержала руководителей завода Укрзализныци

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей Львовского локомотиворемонтного завода, принадлежащего Укрзализныце, на проведении незаконных операций.

Согласно информации правоохранителей, администрация присваивала металлолом, подрабатывая для этого соответствующие документы.