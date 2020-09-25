PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Львівщині викрили депутата, який незаконно продавав землі Міноборони

На Львівщині Служба безпеки України викрила депутата сільської ради, який незаконно продавав землі, що належать Міністерству оборони.

Чоловік, який був членом земельної комісії, разом зі спільниками – представниками Міноборони, реалізовували злочинну схему з продажу 1,7 га землі. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали 0,01 га приблизно за $5 тис.

Поліції вдалося застати злочинне угрупування саме під час підписання договорів купівлі-продажу та отримання суми у розмірі $165 тис.

  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
  • У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони
На Львівщині викрили депутата, який незаконно продавав землі Міноборони / 4 фотографии

Читайте: На Львівщині депутат побив жінку за клаптик землі

Наразі проводяться обшуки у приміщеннях Міноборони, сільської ради, будинках та автівках зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фігурантам справи оголосять підозру у вчиненні злочину.

СБУ затримала керівників заводу Укрзалізниці

Працівники Служби безпеки України викрили керівників Львівського локомотиворемонтного заводу, який належить Укрзалізниці, на проведенні незаконних операцій.

Згідно з інформацією правоохоронців, адміністрація привласнювала металобрухт, підробляючи для цього відповідні документи.

 

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка