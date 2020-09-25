У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони

На Львівщині Служба безпеки України викрила депутата сільської ради, який незаконно продавав землі, що належать Міністерству оборони.

Чоловік, який був членом земельної комісії, разом зі спільниками – представниками Міноборони, реалізовували злочинну схему з продажу 1,7 га землі. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали 0,01 га приблизно за $5 тис.

Поліції вдалося застати злочинне угрупування саме під час підписання договорів купівлі-продажу та отримання суми у розмірі $165 тис.















На Львівщині викрили депутата, який незаконно продавав землі Міноборони / 4 фотографии

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Наразі проводяться обшуки у приміщеннях Міноборони, сільської ради, будинках та автівках зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фігурантам справи оголосять підозру у вчиненні злочину.

СБУ затримала керівників заводу Укрзалізниці

Працівники Служби безпеки України викрили керівників Львівського локомотиворемонтного заводу, який належить Укрзалізниці, на проведенні незаконних операцій.

Згідно з інформацією правоохоронців, адміністрація привласнювала металобрухт, підробляючи для цього відповідні документи.