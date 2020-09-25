Юрченко вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн

Народный депутат Верховной Рады от Слуги народа Александр Юрченко, который подозревается в коррупции больших масштабов, внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Также она отметила, что на подозреваемого одели электронный браслет.

— Кроме того, на него одели электронное средство контроля, — отметила пресс-секретарь.

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Дело Юрченко о взяточничестве

Члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

В чем подозревают Юрченко

Детективы НАБУ установили, что нардеп в завуалированной форме требовал взятку в сумме $13 тыс. за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов.

Еще $200 тыс. Юрченко якобы планировал потратить для подкупа членов комитета за голосование за представленные им предложения.

Юрченко исключили из фракции Слуга народа.

Позже помощника народного депутата Ивана Фищенко арестовали по подозрению в пособничестве Юрченко в получении неправомерной выгоды. После внесения залога в более 1 млн грн он был отпущен из СИЗО.